По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новую схему хищения средств АО "Укрзализныця": по предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Как удалось установить правоохранителям, схему организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци".

"Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО "Укрзализныця", которые "закрывали глаза" на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – лишь один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только "на бумаге", - информируют в СБУ.

Читайте также"Укрзализныця" не будет платит дважды за одни и те же долги-заявление компанииОтмечается, что экспертизы подтвердили указанные махинации и нанесенный ущерб АО "Укрзализныця" в размере около 2 млн грн.

Сейчас должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 27 (виды соучастников);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Разоблачение сделки проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, Управления СБУ в Запорожской области совместно с ДФС в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" попала в новый скандал через свой сервис. Один из пассажиров рассказал, что в вагонах торчат гвозди, а пассажирам просто нечем дышать.

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Автор: Инна Андалицкая