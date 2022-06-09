В Украине готовятся отменить льготы на ввоз автомобилей / фото УНИАН, Денис Прядко

Кабинет министров будет просить депутатов Верховной Рады отменить беспошлинный ввоз автомобилей в Украину гражданами.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время выступления на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает РБК-Украина.

Марченко напомнил что правительственный законопроект предлагает возобновить взыскание пошлин и НДС, в том числе для авто граждан. "Это мы считаем насущным и необходимым шагом", - сказал он.

Министр добавил, что правительство просит ВР восстановить налоги на таможне, "как это было до начала войны". По его словам, это даст возможность собирать дополнительные средства и уменьшит заимствования.

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Напомним, по словам Сергея Марченко, доходы госбюджета в мае лишь на 30% покрыли расходы.

В частности, фактические расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни - лишь 83 млрд грн (33% от расходов). Также Украина получила международную грантовую помощь в размере 18,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению", который содержит отмену льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.

В пояснительной записке отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.

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