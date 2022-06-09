По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

Расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни - всего 83 млрд грн (33% от расходов).

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления на комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Доходы госбюджета в мае составили от таможни и налоговой 83 млрд грн, также получили международную грантовую помощь в размере 18,3 млрд грн. Фактические расходы за май составили 250 млрд грн", - подчеркнул Марченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

На фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель 2022 года с дефицитом бюджета в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май было запланировано 57 млрд грн поступлений.

В правительстве планируют ежемесячный дефицит погашать благодаря международным грантам и кредитам.

Вас также могут заинтересовать новости: