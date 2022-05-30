Законопроектом предлагается возобновить налогообложение для транспортных средств.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №7418" О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению", который содержит отмену льготы на ввоз автомобилей из-за границы в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

"Законопроектом предлагается возобновить налогообложение для транспортных средств, ввозимых гражданами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.

Кроме того, законопроектом отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

"По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Верховная Рада увалила ряд законов, которые предоставили налоговые льготы гражданам и бизнесу, в частности, относительно ввоза импортных авто в страну.

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