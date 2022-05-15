Преимущественно ввозят автомобили стоимостью от 5 до 10 тыс. евро.

Украинцы с начала полномасштабной войны, когда правительство разрешило завозить иностранные автомобили без уплаты пошлины, ввезли 80 тыс. транспортных средств для собственного использования.

Об этом первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Шуцкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это действительно превращается в эпидемию. Со времени принятия закона о нулевой пошлине на вчера было завезено 80 тыс. транспортных средств для собственного использования. Это создает большие пробки на границе, мешает пересечению того, что нужно на фронте, гуманитарной помощи и горючего", - сказал он.

По словам Шуцкого, в основном ввозят автомобили стоимостью от 5 до 10 тыс. евро, но около 30% ввозимых транспортных средств стоят от 20 тыс. евро и выше.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля правительство приняло решение, позволяющее быстро осуществлять таможенное оформление товаров, необходимых для укрепления обороноспособности.

24 апреля в парламенте был зарегистрирован законопроект №7311 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается восстановить налогообложения, которое было отменено законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов относительно совершенствования законодательства на период действия военного положения", для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Авторы проекта указывают, что за первую неделю в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 350 млн грн; сейчас ежедневно сумма льгот составляет более 100 млн грн, ввезено более 3 тыс. автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум класса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что законодательная инициатива имеет целью прекратить деятельность граждан, которые пользуются льготами на ввоз автомобилей для собственного обогащения. По его словам, законопроект о возобновлении уплаты пошлин на ввоз автомобилей не касается транспортных средств, которые ввозят в Украину для армии и Сил территориальной обороны.