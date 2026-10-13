Франция задержала танкер 'теневого флота' РФ: Макрон рассказал подробности (видео)

Судно находится под международными санкциями, а его подозревают в использовании ложного флага и перевозке российской нефти в обход ограничений.

Французские военно-морские силы задержали танкер DF Peak, который связывают с российским теневым флотом. Судно подозревают в использовании ложного флага и перевозке топлива в обход международных ограничений. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, танкер перехватили в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон.

Французские военные взяли судно под сопровождение для дальнейшей проверки. По информации французской стороны, проверка документов подтвердила подозрения относительно законности флага, под которым плавал танкер. Дальнейшие действия в отношении судна происходят при участии компетентных органов.

Видео дня

Макрон заявил, что Франция решительно настроена противодействовать деятельности российского теневого флота во всем мире.

Что известно о танкере

По данным портала War&Sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины, DF Peak связан с российской государственной судоходной компанией "Совкомфлот" и использовался для перевозки российской нефти.

Танкер находится под международными санкциями Украины, США, Европейского Союза, Великобритании, Канады и Швейцарии. Ограничения ввели в связи с его деятельностью по перевозке российских энергоносителей.

Макрон подчеркнул, что Франция продолжит противодействовать деятельности теневого флота. Задержание DF Peak стало одним из шагов в рамках этой политики.

Теневой флот РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, королевский флот Великобритании будет вынужден обратиться к Франции за помощью в перехвате российских судов в британских водах.

Кроме того, Евросоюз обсуждает замену ценового потолка для российской нефти на запрет на предоставление танкерам теневого флота услуг в сфере судоходства – от страховок до обслуживания в портах.

Вас также могут заинтересовать новости: