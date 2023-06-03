На сбор подписей ушло меньше месяца.

Петиция о введении в поездах АО "Укрзализныця" отдельных вагонов для женщин и мужчин набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Как указывается на сайте Кабмина, на это ушло меньше месяца - сбор подписей начался 15 мая.

Автор петиции Ольга Ожогина заявляет, что выделение хотя бы одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.

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Теперь на просьбу украинцев должен отреагировать Кабинет министров, который и будет принимать решение относительно предложенных изменений.

Изменения в перевозке пассажиров в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о привлечении от Европейского банка реконструкции и развития 200 миллионов евро для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци". Это позволит восстановить железнодорожные коридоры с Евросоюзом и улучшит пассажирские перевозки, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

23 мая в "Укрзализныце" объявили, рассматривающих возможность введения женских купе на маршрутах дальнего сообщения.

В "Укрзализныце" также напомнили, в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступной исключительно в кассах.

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