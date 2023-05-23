В женские купе будут допускать женщин, трансженщин и мам с детьми до 6 лет любого пола, но "этот диалог еще открыт".

В "Укрзализныце" объявили, рассматривающих возможность введения женских купе на маршрутах дальнего сообщения. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Компания рассматривает возможность введения женских купе. Так, разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего следования, пассажиры которых проводили в пути много времени. В "Укрзализныце" также отметили, что на первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика.

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Кроме того, как сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко (позже пост в соцсети он скрыл), допускать к таким женским купе женщин, трансженщин и мам с детьми до 6 лет любого пола. Но "этот диалог еще открыт".

В "Укрзализныце" также напомнили, в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступной исключительно в кассах.

"Все новые и модернизированные вагоны "Укрзализныци" - а это около 15% вагонов в активном использовании — сейчас обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника", - добавили в УЗ.

Женские купе в поездах - детали

15 мая на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция о введении в поездах АО "Укрзализныця" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Автор этой петиции Ольга Ожогина объяснила свою инициативу тем, что выделение по крайней мере одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.

Кабинет министров принял решение о привлечении от Европейского банка реконструкции и развития 200 миллионов евро для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци". Это позволит восстановить железнодорожные коридоры с Евросоюзом и улучшит пассажирские перевозки, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.