Сейчас перевозчик имеет только 29 локомотивов, которые используются ежедневно.

Украина заключила соглашение с Соединенными Штатами Америки о передаче "Укрзализныце" 40 новых локомотивов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время совместного брифинга "Укрзализныци".

"Сегодня мы пришли к вам с очень радостным сообщением относительно соглашения, которое даст возможность поставить в Украину 40 локомотивов. Мы знаем, какую большую роль железная дорога сыграла в защите Украины и украинского народа", – заявила она.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что эти локомотивы выдаются Украине в кредит. "Особенность этого контракта в том, что это коммерческий кредит на условиях мирного времени. Сумма более 150 млн долларов", – отметил Кубраков.

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По словам главы "Укрзализныци" Евгения Лященко, сейчас УЗ имеет только 29 локомотивов, которые используются в Украине ежедневно.

"Один из локомотивов был, к сожалению, уничтожен в городе Мелитополь. Но он до последнего работал и осуществлял перевозки. Поэтому дополнительные 40 локомотивов, о которых сейчас идет речь, это больше чем удвоение потенциала. Это соглашение открывает нам уже последний шаг для того, чтобы мы завершили переговоры с производителем. И уже дошли до подписания соглашения с производителем", – сказал Лященко.

"Укрзализныця" – последние новости

28 марта сообщалось, что новый международный маршрут ночным сообщением "Прага – Чоп" совершил свой первый рейс. Его запустили "Укрзализныця" и чешский частный перевозчик RegioJet.

5 апреля стало известно, что в Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими вагонами", вскоре появятся еще и "семейные вагоны". Курсировать такие вагоны будут пока только во внутреннем сообщении.

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