Стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию.

Государственная "Укрзализныця" открыла продажу билетов онлайн на новый прямой поезд №143/146 в Венгрию сообщением Чоп – Будапешт – Вена, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С сегодняшнего дня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию. Новый прямой поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступен в приложении "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии, начиная с даты отправления 17 апреля, так и Австрии.

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Кроме того, прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

В УЗ напомнили, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев – Вена доступна только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через "Дія.Підпис".

Украинская железная дорога – последние новости

С 18 марта 2024 года УЗ начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина – Австрия". Теперь пассажирам доступна покупка билетов в сообщении "Киев – Вена" и "Чоп – Вена".

28 марта новый международный маршрут ночным сообщением "Прага – Чоп", который запустили "Укрзализныця" и чешский частный перевозчик RegioJet, совершил свой первый рейс.

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