Стоимость билетов в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.

"Укрзализныця" и чешский частный перевозчик RegioJet запустили новый международный маршрут ночным сообщением "Прага – Чоп", который 28 марта 2024 года совершил свой первый рейс.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, специально под запуск нового международного сообщения УЗ назначила и новый внутренний дневной поезд №345/346 "Черновцы – Чоп – Ужгород", расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров.

Отмечается, что стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet, который также предлагает украинскую языковую версию. В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, в частности, завтраки.

Время поездки между Прагой и Чопом будет составлять около 13 часов. Отправление из Праги будет происходить ежедневно в 21:52, а прибытие в Чоп – в 10:35 следующего дня. В обратном направлении отправление из Чопа – ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу – в 05:57.

"Пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить из вагонов", – добавили в УЗ.

Как сообщал УНИАН, с 18 марта 2024 года "Укрзализныця" начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина – Австрия". В частности, отныне пассажирам доступна покупка билетов в сообщении "Киев – Вена" и "Чоп – Вена".

На следующем этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении "Украина – Венгрия" на поезда, следующие по территории соседней страны транзитом в Австрию, то есть "Киев – Будапешт – Вена" и "Чоп – Будапешт – Вена".

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