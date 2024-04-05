Курсировать такие вагоны будут пока только во внутреннем сообщении.

В Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими вагонами", вскоре появятся еще и "семейные вагоны".

Так, председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко во время брифинга заявил, что в ближайшие несколько месяцев компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, путешествующих семьей. Курсировать они будут во внутреннем сообщении, сообщает Railinsider.

"Семейные вагоны" будут минимум на трех маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, будет больше", – отметил Лященко.

Отмечается, что переоборудование украинских вагонов под такие нужды профинансирует фонд UNICEF.

Эксперимент "Укрзализныци" с "женскими вагонами"

В июне 2023 года "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на четыре рейса дальнего следования: №81/82 "Киев – Ужгород"; №41/42 "Днепр – Трускавец"; №75/76 "Киев – Кривой Рог" и №15/16 "Харьков – Ясиня".

Осенью 2023 года к ним добавилось еще четыре поезда "Укрзализныци" с женскими купе: №17/18 "Харьков – Ужгород"; №29/30 "Киев – Ужгород"; №3/4 "Запорожье – Ужгород"; №26/236 "Одесса – Рахов".

Продажа билетов на такие вагоны осуществляется исключительно в мобильном приложении "Укрзализныци", а посадка в такие купе открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Позже в УЗ отметили, что именно пассажирки женских купе демонстрировали наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании.

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