Вышел трейлер криминального триллера 'Тюнер' с Лео Вудоллом (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 17 сентября 2026 года.

Вышел украинский трейлер криминального триллера "Тюнер" (Tuner), также известного в Интернете под названием "Настройщик".

В центре сюжета фильма – молодой человек Ники, обладающий исключительным слухом, благодаря которому он безупречно настраивает фортепиано. Но однажды этот же дар помогает ему овладеть искусством взлома сейфов. Чтобы спасти своего тяжелобольного наставника, Ники погружается в преступный мир. Там он обретает новую любовь и шанс вновь вернуться к музыке, но чем глубже он входит в опасную игру, тем сложнее найти из нее выход.

Главную роль в ленте сыграл английская восходящая звезда Лео Вудолл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Нюрнберг", "Властелин колец: Охота на Голлума", сериал "Белый лотос").

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Также в фильме снялись Дастин Хоффман ("Полуночный ковбой", "Человек дождя", "Крамер против Крамера"), Жан Рено ("Пришельцы", "Леон", "Багровые реки") и другие.

Режиссером картины выступил канадский документалист Дэниел Роер ("Когда-то мы были братьями: Робби Робертсон и The Band"). Правда, в его биографии есть и неприятный для украинского зрителя момент – он также снял оскароносную документальную ленту "Навальный".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 17 сентября 2026 года.

Мировая премьера фильма состоялась на американском кинофестивале 52nd Telluride Film Festival еще в августе 2025 года, где он получил положительные отзывы критиков.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 94% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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