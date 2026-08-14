Этот кроссовер покорил мировой рынок: названа самая популярная модель

За первые семь месяцев 2026 года Tesla Model Y уверенно возглавила мировой рынок кроссоверов, увеличив продажи в годовом исчислении на 20,7%. Модель резко увеличила отрыв от Toyota RAV4, продажи которой сократились на 25,2%, сообщает Focus2Move.
Свою роль в росте показателей продаж Model Y сыграли запуск более доступных версий и снижение цен. Сегодня модель считается одним из самых энергоэффективных кроссоверов, отличаясь большим запасом хода на одном заряде и хорошей динамикой.
Что касается падения продаж Toyota RAV4, то оно в значительной степени вызвано не снижением интереса покупателей, а производственными ограничениями и перенастройкой производства для запуска модели нового поколения.
На третьем месте в мировом рейтинге оказался кроссовер Honda CR-V. Среди главных причин его популярности – надежность и экономичность, характерные для японского бренда.
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире:
- Tesla Model Y (+20,7%)
- Toyota RAV4 (-25,2%)
- Honda CR-V (-2,1%)
- Hyundai Tucson (+1,2%)
- Kia Sportage (+2,1%)
- Volkswagen Tiguan (+8,2%)
- Mazda CX-5 (+7,8%)
- Toyota Corolla Cross (-5,5%)
- Chevrolet Equinox (-8,4%)
- Mercedes GLC (-2,9%)
За первые семь месяцев года мировые продажи SUV продолжили расти (+0,9%), опередив общий автомобильный рынок.
Особенно заметным является контраст между Китаем (-10,6%) и рынками, демонстрирующими стремительный рост, в частности Бразилией (+25,2%), РФ (+20,4%) и Индией (+18,9%). Это подтверждает все более важную роль развивающихся рынков в глобальном росте сегмента.
Мировой авторынок – другие новости
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия Tesla Model Y стала лидером мирового рынка новых автомобилей в целом. Электромобиль поднялся сразу на три позиции в рейтинге, а его доля на мировом рынке составила 1,2%.
Сообщалось также, что по итогам января–июня лидером продаж на американском авторынке остался пикап Ford F-Series. Tesla Model Y оказалась лишь на седьмой строчке рейтинга, а Toyota RAV4 зафиксировала самое заметное падение продаж среди моделей, вошедших в первую десятку.