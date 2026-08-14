Этот кроссовер покорил мировой рынок: названа самая популярная модель

Кроссоверы стали основой мирового автомобильного рынка.

За первые семь месяцев 2026 года Tesla Model Y уверенно возглавила мировой рынок кроссоверов, увеличив продажи в годовом исчислении на 20,7%. Модель резко увеличила отрыв от Toyota RAV4, продажи которой сократились на 25,2%, сообщает Focus2Move.

Свою роль в росте показателей продаж Model Y сыграли запуск более доступных версий и снижение цен. Сегодня модель считается одним из самых энергоэффективных кроссоверов, отличаясь большим запасом хода на одном заряде и хорошей динамикой.

Что касается падения продаж Toyota RAV4, то оно в значительной степени вызвано не снижением интереса покупателей, а производственными ограничениями и перенастройкой производства для запуска модели нового поколения.

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На третьем месте в мировом рейтинге оказался кроссовер Honda CR-V. Среди главных причин его популярности – надежность и экономичность, характерные для японского бренда.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире:

Tesla Model Y (+20,7%) Toyota RAV4 (-25,2%) Honda CR-V (-2,1%) Hyundai Tucson (+1,2%) Kia Sportage (+2,1%) Volkswagen Tiguan (+8,2%) Mazda CX-5 (+7,8%) Toyota Corolla Cross (-5,5%) Chevrolet Equinox (-8,4%) Mercedes GLC (-2,9%)

За первые семь месяцев года мировые продажи SUV продолжили расти (+0,9%), опередив общий автомобильный рынок.

Особенно заметным является контраст между Китаем (-10,6%) и рынками, демонстрирующими стремительный рост, в частности Бразилией (+25,2%), РФ (+20,4%) и Индией (+18,9%). Это подтверждает все более важную роль развивающихся рынков в глобальном росте сегмента.

Мировой авторынок – другие новости

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия Tesla Model Y стала лидером мирового рынка новых автомобилей в целом. Электромобиль поднялся сразу на три позиции в рейтинге, а его доля на мировом рынке составила 1,2%.

Сообщалось также, что по итогам января–июня лидером продаж на американском авторынке остался пикап Ford F-Series. Tesla Model Y оказалась лишь на седьмой строчке рейтинга, а Toyota RAV4 зафиксировала самое заметное падение продаж среди моделей, вошедших в первую десятку.

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