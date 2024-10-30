Билеты на поезда доступны для приобретения в приложении, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Государственная компания "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в направлении Львова и Каменца-Подольского на 2 и 4 ноября, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов, который отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18 и прибудет во Львов в 16:12. Из Львова поезд отправится 2 и 4 ноября в 14:14 и прибудет в Киев в 21:33.

Также УЗ назначила дополнительный поезд №239/240 Киев - Каменец-Подольский, который будет отправляться из Киева 4 ноября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20. В обратном направлении, из Каменца-Подольского, поезд будет отправляться 4 ноября в 12:02 и прибывать в Киев в 20:48.

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Отмечается, что билеты на поезда доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Новости "Укрзализныци"

21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года. Предыдущий председатель правления УЗ Евгений Лященко продолжит работать в должности члена правления.

Ранее "Укрзализныця" объявила о долгожданном запуске Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". В частности, речь идет о 10 поездах Hyundai, два поезда Skoda, два поезда "Тарпан" и два поезда с вагонами МПЛТ.

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