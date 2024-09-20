Сообщается, что сегодня скоростной интернет доступен в 16 поездах "Интерсити".

"Укрзализныця" объявила о долгожданном запуске Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+": речь идет о 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах "Тарпан" и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

"Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к Интернету через Wi-Fi", - сообщает официальный сайт государственного предприятия.

Получить доступ к услуге очень просто - надо включить Wi-Fi на своем устройстве и выбрать сеть, которая называется "WiFi test".

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После подключения должна открыться страница бортового портала portal.uz.com.ua. Там будет базовая информация о путешествии и электронное меню. Одна из опций позволяет оставить отзыв.

Новые возможности позволяют пользоваться бесплатным 1 Гб трафика на скорости до 10 Мб/с.

Сейчас речь идет об опытной эксплуатации. На ее время доступ к Wi-Fi будет для пассажиров бесплатным.

Напомним, движение скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" было открыто в 2012 году.

Первый рейс "Интерсити+" осуществили из Киева в Харьков 27 мая 2012 года. Уже по состоянию на декабрь 2014 года было перевезено более 4 млн пассажиров.

"Укрзализныця" - последние новости

В августе УНИАН писал, что "Укрзализныця" назначила на постоянной основе курсирование поезда "Интерсити+" между Киевом и Одессой. Как тогда сообщалось, поезд будет отправляться из столицы по средам, пятницам и воскресеньям.

Также в прошлом месяце стало известно, что билеты на поезда могут подорожать. На тот момент в "Укрзализныце" обсуждали модель, которая предусматривала несколько тарифных изменений.

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