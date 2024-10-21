Предыдущий председатель правления УЗ продолжит работать в должности члена правления.

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета "Укрзализныци" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"До завершения контракта с "Укрзализныцей" Евгений Лященко, который с марта 2023 года до сегодняшнего дня занимал должность председателя правления, продолжит работать в должности члена правления", - говорится в сообщении.

Кроме того, с должностей членов правления "Укрзализныци" уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

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В "Укрзализныце" отметили, что Александр Перцовский работает в "Укрзализныце" с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Напомним, что 7 октября в наблюдательный совет "Укрзализныци" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления.

Дополнительные поезда Укрзализныци - последние новости

На время школьных каникул УЗ назначила дополнительные поезда на направления, которые пользуются спросом у украинцев - Киев-Одесса-Киев и Львов-Киев-Львов.

14 октября "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Каменец-Подольский - Киев на период школьных каникул.

Позже УЗ назначила еще два дополнительных поезда на популярные направления на время каникул для детских групп и других пассажиров.

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