Чтобы украинские пилоты не теряли квалификацию, им дают полетать на авиасимуляторах.

Пока украинские самолеты летают исключительно за границей, Украина активно готовится возобновить полеты гражданской авиации у себя. Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью "Европейской правде".

По словам Бона, в настоящее время Франция предоставляет украинским гражданским пилотам и авиадиспетчерам возможность тренироваться на специальных симуляторах, чтобы не терять навыки.

"Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной восстановят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не будут иметь права сразу возобновлять работу", – пояснил он.

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Бон подчеркнул, что Франция помогает Украине быть готовой к тому моменту, когда украинское авиапространство откроется – полностью или частично.

"Как я понял, в Украине уже есть определенные соображения относительно этого открытия, и в Киеве настойчиво над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал министр.

Запрет на полеты в Украине

Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов утром 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России. За несколько часов до этого Россия закрыла воздушное пространство в своих приграничных с Украиной областях.

В настоящее время госагентство "Украэрорух" работает над восстановлением "аэронавигационного обслуживания" в воздушном пространстве Украины. Эти мероприятия включают подготовку инфраструктуры, восстановительную подготовку специалистов, разработку сценариев безопасности и ряд других важных шагов.

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