По данным компании Tesla, ее чистая прибыль от продажи электрокаров в 2020 году составила $721 млн.

Купленные компанией Tesla биткоины за две недели подорожали с $1,5 млрд до $2,58 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Bitcointreasuries.

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Инвестиции Tesla в биткоин теоретически принесли компании $1,08 млрд.

Данную сумму нельзя считать прибылью, потому что компания продолжает держать монеты, а их курс подвержен волатильности.

По данным компании Tesla, ее чистая прибыль от продажи электрокаров в 2020 году составила $721 млн.

Инвестиция в биткоин

8 февраля 2021 года компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 44 тысячи долларов.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко