Купленные компанией Tesla биткоины за две недели подорожали с $1,5 млрд до $2,58 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Bitcointreasuries.
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Инвестиции Tesla в биткоин теоретически принесли компании $1,08 млрд.
Данную сумму нельзя считать прибылью, потому что компания продолжает держать монеты, а их курс подвержен волатильности.
По данным компании Tesla, ее чистая прибыль от продажи электрокаров в 2020 году составила $721 млн.
Инвестиция в биткоин
8 февраля 2021 года компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 44 тысячи долларов.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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