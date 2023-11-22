Перед ПП "Вишне-Немецке" сейчас находится около 350 грузовых транспортных средств.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке" на границе Украины и Словакии сейчас временно разблокировано. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом отмечается, что по состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышне-Немецке" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств.

Сейчас пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает осуществляться в штатном режиме.

Ситуация на границе со Словакией

Как сообщал УНИАН вчера, 21 ноября, Союз перевозчиков Словакии начал блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке", смежный с украинским пунктом пропуска "Ужгород" в направлении Украины.

16 ноября представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час блокировали пункт пропуска "Вышне-Немецке" со словацкой стороны. Так они хотели выразить поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

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