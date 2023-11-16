При этом на въезд в Украину из Польши, в частности, через пункт пропуска "Ягодин" ожидают около 1200 грузовиков.

Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация нам поступала от польских пограничников. Сейчас мы не имеем информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день", - рассказал он.

По словам Демченко, по состоянию на сегодняшнее утро, 16 ноября, на границе на территории Словакии в направлении Украины находилось около 400 грузовиков, движение на этом направлении происходит.

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При этом, как отметил пресс-секретарь, на въезд в Украину из Польши через пункт пропуска "Ягодин" ожидают около 1200 грузовиков, через "Краковец" и "Рава-Русская" - еще 1200.

"Водители для себя выбирают и другие альтернативные маршруты, из-за чего также скапливаются грузовики и на других направлениях, где движение не блокируется. Но из-за увеличения количества грузовиков, пытающихся там пересечь границу, увеличивается и очередь. Поэтому на пункте пропуска "Шегини" по состоянию на утро находилось где-то 1100 грузовиков, еще около 300 находится на направлении пунктов пропуска "Угринов", "Устилуг" и "Смильница", - сообщил Демченко.

Усложнение движения через украинскую границу

В конце октября польские перевозчики заявили, что с ноября хотят начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе до конца 2023 года из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

В результате забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Хребене". Ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября стало известно, что также Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков. Причину они указывают такую же, как и польские забастовщики.

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