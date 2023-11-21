Перед пунктом пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовиков.

Союз перевозчиков Словакии проводит блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины.

Как говорится в сообщении от Государственной пограничной службы Украины, о сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными.

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началась блокировка движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород"", – отметили в ведомстве.

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Сообщается, что украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

Также отмечается, что в настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

В Госпогранслужбе отметили, что пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Блокирование движения на границе со Словакией

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков. Впрочем, в Госпогранслужбе Украины утром 16 ноября сообщили, что словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной.

Впоследствии в тот же день представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час блокировали пункт пропуска "Вышне Немецкое" со словацкой стороны. Этим они хотели выразить поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

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