Они угрожают полностью перекрыть границу с Украиной, если Еврокомиссия не удовлетворит их требования.

Представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) сегодня на час блокировали пункт пропуска Вышне-Немецке со словацкой стороны. Как пишет TASR, этим они хотели выразить поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

Отмечается, что дальнобойщики перекрыли дорогу к проезду легковыми автомобилями. В акции протеста также принимали участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше.

"Мы закроем его на час для предупреждения. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков внутри ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, потому что европейские компании падают духом и не могут с ними конкурировать", – сказал президент UNAS Станислав Скала.

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Ассоциация не согласна с распоряжением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений на въезд украинских перевозчиков в ЕС после вторжения в Украину российских войск. Словацкие автоперевозчики угрожают, что если Брюссель не урегулирует эту ситуацию, то они полностью перекроют границу с Украиной.

Блокирование движения на украинской границе

С 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Хребене". Ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожал также заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков. Впрочем, в Госпогранслужбе Украины утром 16 ноября сообщили, что словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной.

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