По словам министра, пассажиров держат без каких-либо объяснений.

Польские протестующие, которые недавно разблокировали один из пунктов пропуска, останавливают автобусы с гражданами Украины. Пассажиров держат без каких-либо объяснений. Об этом в сети Х сообщил вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"С заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений. Подчеркиваем, что эти действия недопустимы по отношению к гражданам Украины", – отметил министр.

По его словам, во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди.

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"Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", – подчеркнул Кубраков.

Протесты на границе – последние новости

9 февраля польскими фермерами было возобновлено блокирование польско-украинской границы. Их действия мешали импорту сельскохозяйственной продукции из Украины и останавливали движение не только "аграрных" грузовиков. 29 февраля стало известно, что за один месяц из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривень.

По данным ГПСУ, по состоянию на 11 марта блокирование движения грузовиков происходило в пяти пунктах пропуска на границе с Польшей.

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