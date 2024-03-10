Направление разблокировали временно, польские фермеры вернутся туда в течение нескольких дней.

По состоянию на утро 10 марта на границе с Польшей заблокировано пять направлений. Польские фермеры, как и анонсировалось, временно прекратили блокировать пункт пропуска "Краковец". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Польские фермеры продолжают блокировать движение. По состоянию на сейчас – на пяти направлениях. До этого, как известно, было шесть. В ночь с 8 на 9 марта они прекратили свои действия в направлении движения пункта пропуска "Краковец". Это, собственно, временно. Они отметили, что свои действия возобновят где-то 13 числа. Такую информацию мы имеем от польских коллег", – рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, хотя Краковец разблокирован и движение происходит интенсивное, там продолжает оставаться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это где-то около 600 грузовиков.

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На остальных пяти направлениях, где продолжается блокировка, примерно 1700 грузовых транспортных средств совокупно стоят в очередях для пересечения границы, добавил Демченко.

В целом польские фермеры пропускают определенное количество грузовиков в сторону Украины. Полностью заблокирован проезд грузовых транспортных средств в двух направлениях в сторону Польши – "Ягодин" и "Шегини", в направлении Украины на этих пунктах пропуска есть незначительное движение.

В ГПСУ подчеркнули, что водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты и возможности объезда. В последнее время наблюдается увеличение очередей на границе с соседними странами, в частности, Словакией, Венгрией и Румынией.

В то же время зуманитарные грузы прибывают на территорию Украины. Об усложнении движения для них на заблокированных пунктах пропуска не известно, указал Демченко.

Протесты польских фермеров

Накануне, 9 марта, спикер ГПСУ Демченко сообщал, что польские фермеры планируют временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец".

По итогам встречи премьер-министра Дональда Туска с лидерами фермерского движения стороны не смогли договориться, поэтому польские аграрии обещают продолжать протесты. В целом они недовольны так называемым "Зеленым пактом для Европы" (Green Deal). Второй важной причиной является поступление агропродукции из Украины.

Ранее УНИАН писал, что Польша ведет неформальные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об освобождении страны от части правил "Зеленого соглашения".

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