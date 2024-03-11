Польские фермеры не пускают ни одного грузовика из Украины в нескольких направлениях.

Польские протестующие, которые недавно отметились столкновениями с Полицией, продолжают блокировать пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В ночь с 8 на 9 марта протестующие прекратили блокирование на направлении пункта пропуска "Краковец". И за эти дни мы видим интенсивность движения по этому пункту в соответствии с пропускной способностью. Интенсивность там довольно высокая в обоих направлениях. Но, конечно, и на этом направлении очередь остается – по состоянию на утро это где-то около 600 грузовиков. Ведь водители и перевозчики будут выбирать все возможные направления для того, чтобы пересечь границу", – рассказал Демченко.

Он также добавил, что по состоянию на 11 марта польские протестующие приняли решение не пропускать грузовики, которые движутся в направлении Польши через пункт пропуска "Угринов". В направлении Украины планируется пропускать по 4 грузовика в час.

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"По пяти направлениям, где блокирование движения продолжается, в очередях стоит около 1700 грузовиков. Больше всего в районе пункта пропуска "Ягодин". Кроме того, протестующие не пропускают вообще грузовики, которые едут из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В обратном направлении они пропускают небольшое количество грузовиков – в "Ягодине" за прошедшие сутки около 40 грузовиков, в "Шегини" – 30", – отметил Демченко.

Ситуация на границе Польши с Украиной: важные новости

10 марта в ГПСУ рассказали, что польские фермеры, как и анонсировалось, временно прекратили блокировать пункт пропуска "Краковец". В конце концов, заблокированными остались пять направлений.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с лидерами фермерского движения, однако стороны не смогли договориться, поэтому польские аграрии обещают продолжать протесты. В целом они недовольны так называемым "Зеленым пактом для Европы" (Green Deal). Второй важной причиной является поступление агропродукции из Украины.

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