Россия подняла в небо 'полностью импортозамещенный' Superjet 100 (фото)

Ранее Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет с новыми российскими двигателями ПД-8.

Новый опытный образец самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события - первого полета полностью российского самолета "Суперджет"", - заявил генеральный директор ОАК (входит в состав корпорации "Ростех") Вадим Бадеха.

По словам россиян, испытания прошли успешно - во время них удалось подтвердить стабильную работу бортовых систем. Машина продемонстрировала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.

Видео дня

Кроме нового двигателя, импортозамещенный самолет получил российские авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, системы управления, электроснабжения и кондиционирования воздуха, систему противопожарной защиты и многое другое.

Конструкторы внесли изменения и в фюзеляж самолета. Они должны упростить производство и обслуживание крылатой машины.

Напомним, первый полет с российскими двигателями ПД-8 самолет Superjet 100 совершил еще в марте. Сам ПД-8 является турбовентиляторным двигателем, который создали на основе технических решений другой российской новинки - ПД-14. Полный вес изделия составляет 2300 кг.

До конца 2025 года россияне планируют закончить сертификационные испытания. Поставки модернизированного самолета авиакомпаниям хотят начать с 2026 года.

Российское авиастроение - главное

В апреле УНИАН сообщил, что российской армии передали очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые традиционно выступают носителями авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК).

Точного количества переданных машин Москва не назвала. Если судить по представленному видео, речь идет о как минимум двух самолетах.

Отметим, что общее количество Су-34, построенных за все годы, оценивают в более чем 150 единиц. При этом с начала российско-украинской войны РФ потеряла не менее 30 таких бомбардировщиков.

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