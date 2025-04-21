Официальные источники не подтверждали это.

В Украину уже прибыл шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C.

Как сообщает Clash Report, воздушное судно совершило первый испытательный полет над Львовом. "Оснащенный радаром Erieye AESA, самолет может обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 километров. Он усилит оборону Украины от крылатых ракет и будет поддерживать прибывающие самолеты F-16 благодаря интеграции Link 16", - говорится в заметке.

Стоит отметить, что официальные источники до сих пор не подтверждали эту информацию.

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Самолеты Saab 340 AEW&C от Швеции

В мае прошлого года Швеция объявила о передаче Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C (ASC 890) в рамках крупнейшего в то время пакета военной помощи общей стоимостью 13,3 миллиардов шведских крон.

Самолеты оснащены радаром Erieye PS-890, способным обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 300 километров. Они могут одновременно сопровождать до 300 объектов и передавать данные в реальном времени командным центрам или боевым самолетам.

Благодаря современным средствам связи Saab 340 AEW&C может работать как "воздушный командный пункт", координируя действия различных подразделений.

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