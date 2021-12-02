Парламент утвердил изменения в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает выделение дополнительных 19 млрд грн "Укравтодору" на ремонт дорог из государственного бюджета на 2021 год в рамках реализации проекта "большое строительство".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы)" (№6298) проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Сначала данным законопроектом предлагалось увеличить доходы бюджета на 2,5 млрд грн и направить эти средства "Укравтодора" на строительство и ремонт дорог (1 млрд грн), на увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог (1 млрд грн), а также формирование уставного капитала национального авиаперевозчика (500 млн грн).

Однако, ко второму чтению, доходы и расходы госбюджета увеличены уже на 48,65 млрд грн, из которых 19,25 млрд грн дополнительно выделили "Укравтодора", на субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах направили 26,9 млрд грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета-3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины увеличил доходную и расходную части государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 до второго чтения на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) и 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) соответственно.

1 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины в доработанном ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2022 год увеличил финансирование Государственного дорожного фонда на 4,2 млрд грн – до 86 млрд грн.

2 декабря 2021 года Рада приняла закон о госбюджете-2022.

Автор: Богдан Слуцкий