По состоянию на 1 ноября 2021 года из государственного дорожного фонда израсходовано 92 млрд грн.

Расходы на финансирование государственного дорожного фонда за январь-октябрь 2021 года выполнены на 82,8%.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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Согласно обнародованным данным, штатным расписанием на 2021 год было утверждено финансирование государственного дорожного фонда в размере 72,5 млрд грн, однако в течение текущего года этот показатель был увеличен до 111,15 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2021 года из государственного дорожного фонда израсходовано 91,98 млрд грн.

Строительство и ремонт дорог в Украине:

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планировал отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем было запланировано на 2020 год.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.

17 февраля 2021 года Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2021 год.

Автор: Богдан Слуцкий