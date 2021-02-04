Наихудшая ситуация с пробками в Днепровском и Печерском районах Киева.

По состоянию на утро 4 февраля на ряде основных дорог Киева наблюдается плотный трафик.

Как свидетельствуют данные карт Google, сложная ситуация с движением сложилась на правом берегу столицы.

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Пробки на мостах в Киеве

По состоянию на 9:00 утра 4 февраля движение на всех мостах в направлении правого берега затруднено. Пробки в сторону выезда на проспект Степана Бандеры наблюдаются на Северном мосту, длинная тянучка образовалась на мостах Южном, "Метро" и Патона. Трудно утром будет проехать и через Дарницкий мост.

Пробки на левом берегу Киева

От уплотненного автомобильного трафика страдает ныне проспект Романа Шухевича, движение на прилегающей улице Оноре де Бальзака замедлила ДТП. Такая же ситуация на проспекте Освободителей в районе парка Победы, по улице генерала Жмаченко, Братиславской, Миропольской, Броварском проспекте, улице Киото, Попудренко, вдоль Русановской набережной, проспекте Соборности и Гагарина.

Крупные пробки образовались на Дарницком и Харьковском шоссе, улице Привокзальной, Здолбуновской, Анны Ахматовой, на проспекте Николая Бажана.

Пробки на правом берегу Киева

Из-за наплыва автомобилей с левого берега пострадали Набережное шоссе, Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры.

В центре Киева пробки образовались на бульваре Шевченко, ул. Сечевых Стрельцов, Большой Житомирской, проспекте Победы в районе Политехнического института, бульваре Леси Украинки, ул. Михаила Грушевского, Бассейной, Малоподвальной, Крещатике, Петровской аллее, Парковой, Крепостном переулке, Владимирском спуске.

Фактически "стоит" одна из полос Брест-Литовского шоссе в сторону станции Житомирской, движение замедлено на Объездной дороге и проспекте Академика Палладина.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН