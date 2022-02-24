Поезда восточного направления курсируют на безопасной скорости.

"Укрзализныця" сообщает, что все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, несмотря на начало российского военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает в Telegram "Укрзализныця".

"Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности возле станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр", – говорится в сообщении.

При этом, по данным "Укрзализныци", по состоянию на 8:30 утра на вокзалах крупных украинских городов следующая ситуация:

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В пресс-службе отмечают, что пассажиры, имеющие билеты, выедут своими рейсами. Тех, у кого нет билетов, просят покупать их через онлайн-каналы.

В то же время, в "Укрзализныце" сообщают, что пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления "Харьков – Купянск", движение организовано до Чугуева.

Как сообщал УНИАН, также из-за российского военного вторжения на территорию Украины было закрыто воздушное пространство нашей страны для гражданских самолетов. Соответственно, все аэропорты страны приостановили работу.

В то же время, авиакомпания "Международные авиалинии Украины"(МАУ) приостановка выполнения регулярных и чартерных рейсов с/на территорию Украины минимум до 23: 59 24 февраля 2022 года по киевскому времени.

Отметим также, что ранее в "Укрзализныце" заявляли, что железнодорожное сообщение с европейскими странами прекращено не будет в случае обострения ситуации, наоборот железнодорожное сообщение может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.