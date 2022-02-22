В случае возможного ограничения авиасообщения можно будет воспользоваться железнодорожным.

Железнодорожное сообщение с европейскими странами прекращено не будет, наоборот железнодорожное сообщение может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"У нас наоборот позитивная ситуация. Все поезда находятся на балансе "Укрзализныци". Есть город польский Перемышль, и он может служить хабом. Оттуда есть сообщение и с Прагой, и с Берлином. Если кто-то где-то застревает из-за отсутствия авиасообщения, мы призываем воспользоваться железнодорожным сообщением. До Киева можно доехать удобно и быстро. Также есть железнодорожное сообщение с Варшавой через Вену", – отметил он.

Ситуация на рынке авиаперевозок Украины из-за российской агрессии

12 февраля 2022 года нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину через угрозу войны в стране.

Впоследствии источники СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховщиков могут отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

В конце концов 13 февраля Кабинет министров одобрил выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

По состоянию на 22 февраля 2022 года рейсы в Украину на длительное время отменили четыре иностранные авиакомпании.

Украинские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, с незначительными изменениями. Также они не планируют менять полетные программы в будущем.