Сейчас пассажирские перевозки по железной дороге – это социальная услуга, которая предоставляется в убыток.

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, пока действует военное положение. Но последнее слово остается за Кабинетом министров. Об этом заявил член правления компании, руководитель пассажирского направления Александр Перцовский во время телемарафона.

"Наша позиция – во время полномасштабной войны, военного положения не повышать тариф на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это является еще способом эвакуации", - сказал Перцовский.

По его словам, сдерживание цен на пассажирские перевозки ведет к убыткам, потому что себестоимость билетов в разы выше.

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"Мы с начала полномасштабной войны никаких повышений на пассажирское сообщение не внедряли, и в целом мы как компания готовы к выполнению такой социальной задачи. Но у нас есть акционер. В частности, правительство должно подтвердить эту позицию", – отметил представитель компании.

Работа Укрзализныци в условиях войны

Относительно стабильная работа Укрзализныци стала одним из символов украинского сопротивления и сохранения жизнеспособности государства в условиях полномасштабного вторжения РФ. В первые дни вторжения эвакуационные поезда позволили вывезти из зоны боев миллионы людей.

Позднее восстановление прерванного железнодорожного сообщения стало признаком возвращения относительно нормальной жизни в города Украины, оказавшиеся в окружении или временной оккупации.

В ноябре Укрзализныця открыла продажу билетов в те города, с которыми пока нет сообщения – Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. В компании считают, что это символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов.

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