Билет можно купить и хранить как символ веры в Вооруженные силы Украины и воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

В "Укрзализныце" открыли продажу билетов в уже деоккуповированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram.

"Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что билет можно приобрести и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу же после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

В частности, билетами Киев-Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.

В пресс-службе также отметили, что рейсы будет осуществлять легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

"Все билеты благотворительные средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами. Спасибо нашим партнерам Gres Todorchuk за концепцию проекта!" - добавили в "Укрзализныце".

Освобождение Херсонской области

По данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администраций, а также сотрудники местных полиции и СБУ.

Также 12 ноября акционерное общество "Укразализныця" анонсировала, что скоро состоится запуск поезда в Херсон.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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