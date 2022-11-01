Решение приняли для экономии электричества в городе

С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Делаем это, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и экономить электричество", - написал он.

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Кличко поблагодарил киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Вчера, 31 октября, в результате ударов российских террористов по объектам критической инфраструктуры Киева часть столицы была обесточена, а в некоторых районах не было водоснабжения. При этом воздушные силы ВСУ сбили 44 из 50 ракет противника.

Позже стало известно, что в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района упала российская ракета, сбит украинскими военными.

По состоянию на 18: 00 понедельника без света в Киеве находились 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы - без воды.

Кроме того, в киевском метрополитене сообщили, что с 1 ноября изменят графики движения поездов. Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

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