Эта форма оплаты была введена в Киеве за 10 дней.

В Киеве теперь можно платить банковской картой за проезд на всех видах коммунального общественного транспорта и на всех маршрутах

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах. Подключение маршрутов наземного транспорта начали 10 дней назад. И уже везде все работает", - утверждает он.

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Оплата проезда в транспорте Киева

В январе 2019 года в наземном транспорте столицы в рамках внедрения системы е-билета с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - людей, у которых есть "Карточка киевлянина". В мае 2020 в Киеве ввели электронный билет, который можно приобрести с помощью электронной карты Kyiv Smart Card синего цвета. Эти билеты действовали в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

3 сентября 2022 года стало известно, что власти Киева ответили на петицию о внедрении возможности оплачивать проезд в общественном транспорте города банковскими картами.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кличко сообщил, что в наземном коммунальном транспорте Киева началось подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой.

"С сегодняшнего дня в наземном коммунальном общественном транспорте столицы начали подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатора", - отметил мэр.

Он добавил, что подтверждением работы системы на том или ином маршруте есть фирменные наклейки на валидаторах. Кличко отметил, что сервис позволяет пользоваться также и приложением "Киев Цифровой", и карточкой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривеньк.

"Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей "Карточке Киевлянина" должна быть подключена и активирована соответствующая льгота", - отметил городской голова.

Он тогда заверил, что в течение двух-трех следующих недель система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта.

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