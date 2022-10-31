В пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

В киевском метрополитене с 1 ноября будут изменены графики движения поездов.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

С 1 ноября в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

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"Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. Согласно этим показателям, мы отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию", – отметил Поворозник.

Также он напомнил, что во время воздушной тревоги движение поездов наземными участками метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытия круглосуточно.

Транспорт в Киеве

Ранее УНИАН уже сообщал, что в октябре Кличко сообщил, что в наземном коммунальном транспорте Киева началось подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой.

26 октября стало известно, что в столице заработала оплата банковской картой на всех видах общественного транспорта.

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