Пункт пропуска "Халмеу-Дьяково" заблокирован техникой румынских фермеров.

Утром 18 января румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, блокирование осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой.

"Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых авто. Сроки проведения блокировки пока не известны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас на выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в электронной очереди – 607 транспортных средств. За минувшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины – 138 транспортных средств, на въезд – 105 транспортных средств.

Ситуация на украинской границе - последние новости

Румынские фермеры начали блокировать украинскую границу с 13 января. 16 января сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по определенным требованиям фермеров.

16 января движение грузовиков через украинско-польский пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" было восстановлено. Польские перевозчики тогда сообщили о завершение своих акций протеста. Также польские перевозчики тогда завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

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