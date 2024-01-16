Представитель фермеров отметил, что соглашение не означает немедленного прекращения протеста.

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения по ряду требований фермеров, которые протестуют и блокируют границу с Украиной, пишет издание Euractiv.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что сделка включает 13 требований фермеров. Обсуждения будут продолжаться, чтобы найти компромисс в отношении нерешенных запросов.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы к 2026 году и немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных займах.

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Кроме того, правительство удовлетворило требования о компенсации убытков, причиненных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Представитель фермеров Мариус Мику указал, что важно до 31 января предоставить отступление от обязательных правил севооборота и 4% залежных земель на каждой ферме.

По его словам, соглашение подписали после более чем трех часов переговоров, но оно не означает немедленного прекращения протеста, поскольку предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до 18 января, могут повлиять на их продолжительность.

Блокада украинской границы

13 января румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на украинской границе, через несколько часов блокаду сняли. Однако 14 января в ГПСУ указали, что представители пограничной полиции Румынии заявили о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями украинской границы. Одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии призвали Европейскую комиссию "защитить европейских фермеров" и ввести импортную пошлину на украинское зерно.

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