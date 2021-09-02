Поезд будет курсировать в будние дни.

"Укрзализныця" (УЗ) запустила дополнительный электропоезд из Нежина в Киев и в обратном направлении.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола на своей странице в соцсети Facebook.

"По нашей договоренности с Юго-Западной железной дорогой с 1 сентября 2021 года начал курсировать дополнительный электропоезд Нежин-Киев и Киев-Нежин (№7061 и №7062)", - написал он.

По его словам, новый электропоезд имеет 8 вагонов и будет курсировать в будние дни.

"Будет отправляться поезд в 5 час. 47 мин со станции Нежин и в 8 час. 01 мин. прибывать на Борщаговку-техн. С Борщаговки-технической электропоезд №7062 отправляется в 16 час. 42 мин. и прибывать в Нежин в 18:58", - написал он.

Читайте такжеНемецкий лоукостер Eurowings начал полеты в УкраинуМэр добавил, что поезд имеет места для детских колясок, столики для пеленания малышей, места и туалеты для людей с особыми потребностями, держатели для велосипедов и тому подобное.

Ранее УНИАН уже сообщал, что непогода сорвала график движения поездов, в УЗ предупредили о задержках.

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Автор: Павел Степанец