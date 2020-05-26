Главный санврач рассказал, при каких условиях метро могут снова закрыть

Нарушения противоэпидемических мероприятий скажутся на статистике заболеваемости коронавирусом, что может послужить основанием для введения новых ограничений на работу транспорта.

По итогам первых дней возобновления работы общественного транспорта, в частности метрополитена, перевозчикам следует проанализировать нарушения санитарного режима и принять меры.

Нарушения противоэпидемических мероприятий скажутся на статистике заболеваемости коронавирусом, что может послужить основанием для введения новых ограничений на работу транспорта. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Обозреватель».

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"Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мероприятий, то я думаю, что достаточно скоро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам врать и лукавить", – подчеркнул он.

Главный санврач сравнил соблюдения карантинных требований в городах Европы, где метрополитен и другие виды общественного транспорта не прекращали работу, с Украиной.

"Когда мне говорят, что в Европе не закрывали общественный транспорт, метрополитен, я всегда предлагаю своим оппонентам показать фотографии, как заполняется то или другое транспортное средство, которое перевозит людей в том или ином европейском городе. Вопрос ко всем украинцам: если прописаны эти нормы, если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то этих норм надо придерживаться", – заявил Ляшко.

В этом контексте он прокомментировал многочисленные факты неправильного ношения медицинской маски, когда она не закрывает нос. Увидев таких пассажиров, он порекомендовал, соблюдая санитарной дистанцию в 2 метра, "разъяснить человеку, что, надевая маску на рот и нос, она защищает окружающих". "А завтра (26 мая – ред.) на брифинге я постараюсь еще раз сделать объявление и показать, как правильно надевать маску", – пообещал чиновник.

Он сообщил о том, что на встрече с представителями Министерства инфраструктуры и перевозчиков те гарантировали обеспечение всех санитарных требований.

"Прошел первый день, перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительных ограничений", – заявил главный санврач.

Напомним, 25 мая в Украине была восстановлена работа метрополитенов.

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