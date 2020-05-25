В метро Киева нашли объяснение полупустой подземке в первый день после запуска

Сейчас в метро нанесена соответствующая разметка для соблюдения социальной дистанции, и пассажиры придерживаются рекомендаций Минздрава.

Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости.

Об этом сказала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде".

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"Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 миллиона, что мы видели раньше в пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра и призывам в метро и действительно пока пользуются транспортом только при крайней необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут придерживаться домашнего режима, придерживаться этого режима", – сказала она.

По словам Макогон, сейчас в метро нанесена соответствующая разметка для соблюдения социальной дистанции, и пассажиры вежливо придерживаются рекомендаций Минздрава.

Она также пояснила, что в метро пускают людей без перчаток, потому что защита рук является рекомендацией. Обязательным является только защита лица – маска или респиратор.

Подземка ездит в обычном режиме – в пиковые часы интервал между поездами 1 мин 30 с, в межпиковые – 2-3 мин. Пассажиропоток мониторят в режиме реального времени.

Макогон добавила, что люди отнеслись ответственно к призывам. Но метрополитен и в дальнейшем будет призывать не трогать лицо во время поездки и подготовиться к путешествию в метро, чтобы иметь возможность платить поездку бесконтактно и не стоять в очереди в кассу, пополнить карточку или сгенерированть QR-код дома.

Если люди имеют запас жетонов, то их можно использовать до 30 июня.

По состоянию на 13:00 в метро не зафиксировали больных пассажиров, но алгоритм их выявления, по словам Макогон, есть: работники метро, полиции или охрана подземки визуально осматривают пассажиров, если заметят человека с признаками ОРВИ, то его направят на термометрию (термометры есть на каждой станции – ред.), если температуры нет, то разрешат ехать, если повышенная – то отправят к семейному врачу.

На вопрос, несет ли сейчас убытки метро из-за такого сниженного пассажиропотока, Макогон сказала, что сейчас речь идет не об ущербе, а о недополучении дохода.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, который утром посетил подземку, в метро дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом, а также все пассажирские зоны – вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, поручни эскалаторов.

Работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты, а везде на станциях размещены информационные материалы относительно обязательного масочного режима для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок.

Кличко подчеркнул, что все эти меры приняты для безопасности пассажиров и призвал киевлян придерживаться рекомендаций власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая Киевский метрополитен возобновил свою работу.

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