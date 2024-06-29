В петиции отмечается, что соответствующее обращение вызвано увеличением количества случаев попадания пассажиров под поезда.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с предложением установить защитные экраны на станциях метро. Отмечается, что петиция №13070 была опубликована 28 июня, ее автор - Богдан Коваленко. Петиция пока собрала 686 подписей из 6 тыс. необходимых.

"Обращаемся с просьбой установить защитные экраны на станциях метрополитена. Это обращение вызвано увеличением случаев попадания пассажиров под поезда, что приводит к травмам и смертям", - говорится в тексте.

Отмечается, что важным аспектом является то, что Украина "переживает сложные времена в связи с войной, что приводит к значительной психологической нагрузке на население".

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"Часть граждан находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, иногда приводит к суицидальным намерениям. Защитные экраны могут стать важным барьером, который предотвратит трагические случаи", - отмечается в петиции.

Кроме того, говорится в тексте, даже если человек не находится в тяжелом психологическом состоянии, "существует риск потерять равновесие, засмотревшись на прибывающий поезд".

Также отмечается, что демобилизованные военные, которые возвращаются к мирной жизни, "часто сталкиваются с физическими ограничениями, в частности с ампутациями конечностей".

"Они используют костыли или другие вспомогательные средства, и могут терять равновесие на перронах, что увеличивает риск попадания под поезда", - говорится в тексте петиции.

Так, считает автор петиции, установка защитных экранов поможет уменьшить риски для всех категорий населения и улучшит общий уровень безопасности на станциях метрополитена.

Последние инциденты в киевском метро

Как сообщал УНИАН, 13 июня в киевском метро женщина упала под поезд. Инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь".

В полиции Киева отметили, что по предварительной информации, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы в то время, когда прибывал поезд. Женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

27 июня произошло падение пассажира под поезд в метро Киева. Пассажир попал под поезд на станции метро "Университет". В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей, его передали врачам.

28 июня на станции "Золотые ворота" в киевском метро пассажир попал под поезд. Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве в комментарии УНИАН сообщил, что женщина погибла.

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