В два следующих года в столице значительно сократят количество МАФов.

Киевский городской совет принял решение запретить продажу табачных и подакцизных товаров в киосках. Также планируется в ближайшие годы уменьшить в столице количество таких сооружений.

Такое решение депутаты Киевсовета приняли во время заседания. В частности, они проголосовали за новое положение о пользовании элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений. Среди прочего там предлагается сократить количество МАФов в Киеве в следующие два года с 10 тыс. до 2,5 тыс. Сокращать количество МАФов начнут с Печерского района.

Кроме того, сами МАФы в столице запретят устанавливать возле метро, клумб, пешеходных дорожек и административных зданий.

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Проект решения, вынесенный на голосование депутатов, изначально не предусматривал запрет на торговлю сигаретами в МАФах. Но во время заседания Киевсовета такую правку внес депутат от фракции "Европейская солидарность" Александр Мищенко и ее поддержали.

"Я считаю, что не должны сигареты продаваться в киосках", - сказал депутат.

Демонтаж МАФов в Киеве

В Киеве демонтировали незаконно построенный "храм-МАФ" Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил Национальный музей истории Украины. "16 мая 2024 года Государственная исполнительная служба Украины обеспечила выполнение судебного решения о демонтаже незаконного сооружения, которое в разных формах просуществовало на территории Национального музея истории Украины с 2006 по 2024 год. История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения", - отмечается в заявлении.

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