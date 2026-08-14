Не так круто, как кажется: опытный турист показал обратную сторону соло-путешествий

Поездив по миру в одиночку, мужчина в итоге осознал, что путешествия гораздо приятнее, когда они проходят в компании других людей.

В последние годы в соцсетях и на страницах туристических изданий активно популяризируется тренд путешествий соло. Одиночные поездки даряд туристам чувство свободы и возможность лучше познать себя, а также помогают избежать долгих обсуждений отпускных планов с родными или друзьями.

Однако опытный американский путешественник и тревел-автор Кен Бадд уверяет, что соло-поездки также имеют неприятную обратную сторону.

"Никаких детей. Никаких супругов. Никакого стресса. Живу тревел-мечтой: куда хочу, что хочу. Это фантазия. Я много раз путешествовал сам, так что поверьте мне: одиночные путешествия не так уж и круты, как кажется. И я говорю это как интроверт, избегающий людей и наслаждающийся одиночеством. Но путешествовать в одиночку – это как пить в одиночку. Путешествия гораздо приятнее, когда они проходят в компании других людей", – заявил он в своем блоге для Fodor's.

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В качестве примера мужчина назвал свою недавнюю поездку в швейцарский Лугано, где он столкнулся с настоящей дискриминацией соло-туристов. Когда он зашел в один из метсных ресторанов, его сразу же провели в мрачную дальную комнату с кучей пустых столиков.

"Внутри один посетитель, тоже один, смотрел в свой телефон, механически поедая пасту в состоянии апатии. И я мгновенно понял: это комната для неудачников, куда прячут одиноких посетителей, чтобы не расстраивать других гостей", – рассказал путешественник.

Помимо этого Кен пожаловался, что совместные путешествия помогают людям сблизиться, увидеть мир глазами друг друга и разделить вместе новые впечатления.

Он признается, что в свое время ему очень нравилось путешествовать в одиночку – как раз в тот момент, когда в его жизни произошло сразу несколько трагических событий, мужчине как раз необходимо было побыть наедине с собой. Однако в какой-то момент он понял: ему действительно надоело быть одному.

Хуже всего ему давались ужины, когда хотелось с кем-то поделиться полученными в течение дня впечатлениями или составить планы на следующий день.

"После моего опыта в "комнате для проигравших" в Лугано я больше никогда не ужинал в одиночестве. Вместо этого я покупал готовые сэндвичи в Coop, швейцарской сети продуктовых магазинов. Я находил скамейку у городского озера или столик с видом во внутреннем дворике отеля. Есть в одиночестве на скамейке в парке было лучше, чем есть в одиночестве в ресторане", – пояснил он.

Кроме того, по его словам, попутчики могут быть полезны, чтобы вместе выкрутиться из сложной ситуации в дороге. Да и мошенники чаще атакуют одиночек.

"Я не жалею, что путешествовал в одиночку. Были и плюсы. Но я и не романтизирую это. Прогуливаясь по старому городу Лугано, ведомый случайными открытиями, рассматривая витрины магазинов, наблюдая за людьми и попивая кофе в уличном кафе на старинной площади, я все время думал... Я хочу вернуться сюда со своей женой и внуком. Я хочу, чтобы они это увидели. И это, для меня, главный урок одиночных путешествий. Важно не куда ты едешь или что видишь, а с кем ты это видишь", – подытожил Кен.

Советы соло-туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-журналистка Дженна Де-Лаурентис поделилась несколькими советами из личного опыта, как преодолеть чувство одиночества в соло-путешествиях.

В свою очередь эксперты Lonely Planet дали туристам 15 важных советов, как интересно и безопасно путешествовать соло.

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