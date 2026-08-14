В Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы 'незаметно' ограбить магазин (видео)

Правоохранители сообщили ему о подозрении.

В Святошинском районе Киева 26-летний мужчина пытался ограбить магазин, прибегнув к необычному способу маскировки. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Отмечается, что мужчина хотел "слиться с темнотой". Для этого он залез в бочку со смолой, которая стояла на территории строительной площадки. Затем подозреваемый разбил стеклянную дверь и проник в магазин. Там он собрал сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки. Забрать больше ему помешали охранники заведения, от которых он затем сбежал.

По дороге домой мужчина начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его задержали правоохранители. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Самая сложная часть работы ждала полицейских уже после этого. Чтобы доставить мужчину в управление полиции и допросить, его нужно было отмыть. Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства", – добавили в полиции.

Там отметили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грабеж и хулиганство.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве демонтируют защитные конструкции с памятников. Отмечается, что их устанавливали для защиты объектов от российских обстрелов, однако сейчас они не помогут от современных средств поражения. В то же время такая защита приводит к накоплению влаги, появлению грибков и постепенному разрушению материалов.

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