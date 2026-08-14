'Будет заморозка': РФ отреагировала на предложение Украины о перемирии, в ЦПД ответили

Украина может принять ответные меры, заявили в ЦПД.

Минобороны РФ опубликовало на своей странице фото"Шахеда" с угрозой "заморозить" Украину.

"Зимой вас ждет заморозка", – написали в российском министерстве.

На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. В частности, он сказал, что Украина может ответить РФ тем же.

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"Я бы тоже мог выложить фрагмент фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже написать что-то подобное. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам. Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, а у некоторых – и тепла, наряду с топливом. Все благодаря Минобороны РФ. Зеркало всегда работает. Что посеешь – то и пожнешь", – написал Коваленко.

Украина предлагала РФ перемирие

Напомним, ранее стало известно, что Украина предложила РФ прекратить воздушные атаки одну за другой. Отмечается, что это стало очередным шагом Киева, направленным на поиск возможности прекратить войну.

Кроме того, уже 13 августа Reuters сообщило, что Украина предложила РФ прекратить удары в Черном море. Отмечается, что Киев передал это предложение Москве через третью страну.

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