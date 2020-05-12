Карантину вопреки: Илон Маск запустил завод Tesla в Калифорнии

Глава компании вопреки запрету властей решил запустить завод и заявил, что готов к аресту.

Главный завод Tesla в США, находящийся в городе Фримонт (округ Аламида, штат Калифорния), возобновил свою работу в понедельник, 12 мая, вопреки действующему запрету местных властей о необходимости соблюдения режима тотальной самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на Twitter главы компании Илона Маска.

"Сегодня Tesla возобновляет работу несмотря на действующий запрет округа Аламеда. Я буду на производстве вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, пускай это буду только я", - говорится в сообщении.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Как сообщалось ранее, 23 марта Tesla закрыла свой главный завод во Фримонте, выполняя распоряжение местных властей о трехнедельном карантине из-за коронавируса. Объявляя о сокращении зарплат и переводе части сотрудников в неоплачиваемый отпуск в прошлом месяце, автопроизводитель указывал 4 мая в качестве предполагаемой даты возобновления работы заводов в США. На недавнем отчете для инвесторов Илон Маск, не особо себя сдерживая, назвал требования обязательной всеобщей самоизоляции "фашистскими" и "недемократичными".

7 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение, разрешающее предприятиям возобновить работу. В том же распоряжении сказано, что окончательное решение остается за властями округа, которые могут по своему усмотрению продлить карантин. Именно так и поступил округ Аламеда, продлив ограничения до конца мая.

В Tesla же явно рассчитывали на снятие ограничений, планируя вернуть на работу около 30% сотрудников - компания разработала 37-страничный план возвращения к работе, где в мельчайших подробностях расписаны меры предосторожности по обеспечению безопасности сотрудников и предотвращению потенциального распространения COVID-19. После того, как власти фактически не разрешили заводу Tesla вернуться к работе, компания подала иск к округу Аламеда, назвав решение властей иррациональным и необъяснимым. Одновременно основатель Tesla Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Неваду или в Техас.

12 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в рамках ежедневного брифинга по COVID-19 выступил в поддержку Илона Маска и Tesla, выразив уверенность, что конфликт производителя и местных властей разрешится в ближайшие дни. Так что, скорее всего, на сей раз никакой реальной угрозы проблем с законом для Илона Маска нет.