Больше всего автокраж зафиксировано в Донецкой и Херсонской области.

С начала 2024 года в Украине угнали 765 авто, что является самым низким показателем с начала большой войны, сообщает Опендатабот.

"Для сравнения, за то же время в прошлом году было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений - 1,2 тысячи краж авто. Пик активности автоугонщиков пришелся на начало полномасштабной войны - 11,7 тысячи случаев. Всего за три года зафиксировано 15274 угнанных авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего в этом году автокраж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской областях - 256 и 166 случаев. В целом это половина - 55% от общего количества похищенных авто в 2024 году. Третье место в этом году заняла Волынская область со 104 кражами - 13,6% от общего количества.

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Традиционно, больше всего воруют легковые автомобили - 516 транспортных средств или 67,5% в 2024 году. Далее следуют грузовики и мотоциклы - 98 и 42 случая соответственно.

В этом году наиболее популярными среди воров стали автомобили марки Nissan - 61 угон (8%). ВАЗ и Volkswagen также держатся в тройке лидеров - 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.

Среди моделей больше всего пострадали от рук преступников Mitsubishi L200 - 17 случаев. Еще 15 автомобилей украли модели Nissan Navara, а Volkswagen - Transporter облюбовали лишь 14 преступников.

Украинский рынок авто - последние новости

Украинцы за 9 месяцев 2024 года приобрели 50,1 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году.

В этом году в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тысячи подержанных легковых авто из США. Тогда среди самых популярных подержанных авто, изготовленных в США были: Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee и Volkswagen Passat.

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